DA REDAÇÃO



Operação cumpre 11 mandatos de prisão preventiva

A operação do Gaeco para combater esquemas de corrupção na Assembleia Legislativa e no Tribunal de Contas do Estado leva o nome de Convescote, que quer dizer piquenique.

Segundo uma fonte do Gaeco, o nome se justifica: há informações de que os envolvidos nos esquemas se reuniam, com regularidade, para comer, beber e gastar parte do dinheiro público desviado.

Trata-se, lamentavelmente, de mais uma farra com o dinheiro público, arrecadado com voracidade junto aos cidadãos desse país de corruptos e lacaios.