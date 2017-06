DA REDAÇÃO



O ex-vereador Paulinho Brother, um dos alvos do Gaeco

A mulher do ex-vereador por Cuiabá Paulinho Brother foi detida por agentes do Gaeco.

Ela é cusada de participar do esquema de desvio de dinheiro público da Assembleia e do TCE-MT por meio de contratos com a Faespe.

Ao cumprir mandado de prisão contra a mulher, os agentes flagraram uma arma sem registro na residência do ex-vereador, que foi alvo de condução coercitiva e que, por isso, também foi detido.

Além deles, o ex-secretário de Administração de Várzea Grande, Marcos José da Silva, também foi detido na Operação Convescote.