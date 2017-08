DA REDAÇÃO



Gilmar Mendes: no centro de mais uma polêmica envolvendo soltura de acusado de esquema

Ministro do STF e presidente do TSE, o mato-grossense Gilmar Mendes voltou ao centro de uma nova polêmica. A mais recente é a decisão de expedir um habeas corpus considerado controverso: mandou soltar um empresário do setor de transporte coletivo do Rio de Janeiro, acusado de pagar propinas e fraudar contratos com o Governo.

Gilmar vem a ser padrinho de casamento da filha do empresário Jacob Barata Filho. A moça trocou aliança com um empresário que é sobrinho da mulher do ministro do STF, Guiomar Feitosa Mendes.

A Justiça do Rio expediu novo mandado de prisão contra Barata, "antes que os carcereiros pudessem girar a chave da cela", como disse o colunista Jânio de Freitas, do jornal Folha de S. Paulo (leia AQUI).