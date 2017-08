DA REDAÇÃO



A faixa anunciando o Viagra genérico, na Avenida Isaac Póvoas

Uma drogaria em Cuiabá está fazendo um anúncio inusitado em sua fachada: Viagra genérico de graça.

A faixa com a propaganda está afixada na Drogafarma da Avenida Isaac Povoas, esquina com a Comandante Costa, no Centro de Cuiabá.

Já se viu Viagra sendo vendido a até R$ 1,99 o comprimido, mas de graça é a primeira vez.