"Comendador" Arcanjo: esquema do jogo do bicho ainda existiria no Estado

Por decisão da Justiça Federal do Rio Grande do Norte, em um mês, o ex-bicheiro João Arcanjo Ribeiro terá que ser transferido da Penitenciária Federal de Mossoró (RN) para um presídio de Mato Grosso. O despacho, do último dia 15, atende a uma decisão da 1ª Câmara Criminal do TJMT e reforma sentença que prorrogava a estadia do criminoso em Mossoró (RN) por mais 360 dias.

Arcanjo foi preso no Uruguai em 2003, e entrou no sistema penitenciário federal em outubro de 2007, quando foi encaminhado à Penitenciária Federal de Campo Grande (MS). O ex-bicheiro está no Rio Grande do Norte desde março de 2016.O Governo de Mato Grosso teme sua volta fortaleça a organização criminosa que era comandada por ele.

O "Comendador" - como era conhecido no mundo do crime e nos meios político e social de Mato Grosso - foi retirado da Penitenciária Central do Estado, em Cuiabá, porque descobriram que ele comandava, de dentro da unidade, esquema do jogo do bicho - que, acreditava-se, teria sido extinto no Estado.

Sintomaticamente, nesta semana, a Polícia Militar prendeu um homem de 58 anos, acusado de integrar uma organização clandestina de jogo do bicho, na região central de Cuiabá. O suspeito foi flagrado com uma sacola com dinheiro, papéis e uma máquina que caracteriza o jogo (leia mais AQUI).