DA REDAÇÃO



O ex-governador e ex-conselheiro Julio Campos

Apesar do “puxão de orelha” dado pelo ex-governador Júlio Campos (DEM) no deputado federal Nilson Leitão, o PSDB continua cobiçando o espólio do PSB, que se esfacelou após o retorno do também federal Valtenir Pereira.

Os tucanos mantêm conversas adiantadas com o secretário de Trabalho e Assistência Social, Max Russi, e com o deputado estadual Adriano Silva, que estariam de saída do PSB.

Nesta semana, Júlio conversou com Leitão pelo telefone e reclamou de suas investidas contra políticos do PSB, que já estariam fechados com o DEM. Segundo Júlio, agindo assim, Leitão estaria prejudicando uma sigla aliada.