DA REDAÇÃO



O juiz Mirko, que ganhou notoriedade ao receber salário de mais de R$ 500 mil

O salário de R$ 503.928,79 pago em julho ao juiz Mirko Vincenzo Giannotte, da 6ª Vara de Sinop (500 km ao Norte de Cuiabá), foi um dos principais assuntos da semana, nos quatro cantos do Brasil.

E a polêmica continua repercutindo: uma reportagem especial do site UOL, neste sábado (19), explica como o magistrado recebeu vultosa quantia. Com a ajuda do juiz José Arimatéa, presidente da Amam (Associação Mato-grossense de Magistrados), a publicação fornece detalhes do "gordo" salário.

"Eu não 'tô' nem aí [com a polêmica] . Eu estou dentro da lei e estava recebendo a menos. Eu cumpro a lei e quero que cumpram comigo", afirmou o juiz Mirko, em entrevista ao jornal O Globo, nesta semana.

