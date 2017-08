DA REDAÇÃO



O MPF acha que decisão de Gilmar Mendes atrapalha investigações da Lava Jato

O Ministério Público Federal do Rio encaminhou à Procuradoria Geral da República, em julho passado, um pedido de suspeição contra o ministro Gilmar Mendes. Ainda não há, no entanto, decisão sobre o assunto, segundo a revista Veja.

O ministro do STF soltou, na última quarta-feira (18), um empresário do setor de transportes acusado de pagar mais de R$ 150 milhões em propinas. Para os procuradores, a decisão "traz apreensão e compromete as investigações".

O MPF diz ainda que o escritório Sérgio Bermudes, onde trabalha a mulher de Gilmar Mendes, a advogada Guiomar, atua em processos da Operação Ponto Final, desdobramento da Lava-Jato que levou à prisão do empresário.

Leia mais AQUI.