DA REDAÇÃO



Prefeito Emanuel Pinheiro: alerta de greve dos professores de Cuiabá

Em assembleia realizada na sexta-feira (18), os professores da rede municipal de educação aprovaram dois dias de paralisação das atividades - uma no dia 25 deste mês e outra, no dia 1º de setembro.

No primeiro dia, os educadores se concentrarão em frente à Secretaria Municipal de Educação e, no segundo, em frente ao Palácio Alencastro. A intenção do sindicato é advertir o prefeito Emanuel Pinheiro (PMDB) quanto à possibilidade de greve por tempo indeterminado, caso não sejam atendidos.

Entre as exigências do Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público de Mato Grosso (Sintep), Subsede Cuiabá, estão a reconsideração da proposta de hora estendida nas unidades de educação infantil e a recomposição salarial de 5,12%.

A categoria ainda pede a aprovação da proposta de revisão da Lei Orgância dos Profissionais da Educação, o relatório de reformas e climatização das unidades educacionais e a celeridade nas publicações de homologação do estágio probatório.