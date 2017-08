DA REDAÇÃO



Aline Fontes, que era cotada para ganhar o Miss Brasil 2017

Citada entre as cotadas para vencer o concurso Miss Brasil 2017, mato-grossense Aline Fontes, 20, não ficou sequer entre as primeiras colocadas. A Miss Mato Grosso ficou entre as "15 Tops", num processo em que foi desclassificada logo nos momentos iniciais do concurso, realizado na noite de sábado (19), em Ilha Bela, no Litoral Norte de São Paulo.

Transmitido a vivo pela TV Bandeirantes, o concurso apresentou como vencedora Monalysa Alcântara, representante do Estado do Piauí. Negra, a beldade desbancou outras 26 competidoras e terá a oportunidade de representar o país no Miss Universo.

Aline Fontes é natural de Cáceres (225 km a Oeste de Cuiabá) e é filha do ex-prefeito da cidade, Túlio Fontes (PSB).

