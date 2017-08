DA REDAÇÃO



A polêmica em torno dos grampos já está tirando muita gente do sério em MT

As investigações sobre o esquema de escutas ilegais em Mato Grosso vem tirando muita gente do sério.



Recentemente, por exemplo, dois PMs de alta patente se estranharam, durante um evento do Governo.



Segundo uma fonte do MidiaNews, o clima ficou tão tenso que um deles desferiu um soco no peito do outro.



A coisa só não ficou mais grave porque a turma do deixa disso agiu rapidamente e afastou os dois estressados.