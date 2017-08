DA REDAÇÃO



Show de Chitãozinho e Xororó em VG, em maio: cachê de R$ 280 mil e fiasco de público

Fracasso de público, o show com a dupla sertaneja Chitãozinho e Xororó, para marcar o aniversário de Várzea Grande, em maio passado, só rendeu mesmo para os cofres dos irmãos cantores.

Com a expectativa de público de 30 mil pessoas, o evento reuniu pouco mais de 100 "testemunhas", como destacou uma reportagem do site UOL. No entanto, a dupla embolsou R$ 280 mil, dinheiro que saiu dos cofres da Secretaria de Estado de Cultura, conforme extrato de contrato publicado no Diário Oficial, nesta semana.

A empresa responsável pelo evento foi a Live Talentos, Agenciamento, Produção e Publicidade Ltda. O "show" foi realizado no pátio do Centro Universitário de Várzea Grande (Univag), no bairro Cristo Rei. Detalhe: não houve cobrança de ingresso, já que seria um "presente" à cidade, que completava 150 anos.