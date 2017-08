DA REDAÇÃO



O Ganha Tempo da Praça Ipiranga, na região central de Cuiabá

O Consórcio Rio Verde ficou em primeiro lugar na licitação do Governo do Estado para a implantação, operação e manutenção de setes unidades do Ganha Tempo em Mato Grosso.

O consórcio é formado pelas empresas Projecto – Gestão, Assessoria e Serviços, Softpark Informática e Eficaz Construtora e Comércio.

O prazo de vigência da concessão é de 15 anos. O valor do contrato é de R$ 533.009.574,53, e o investimento estimado de responsabilidade da concessionária é de R$ 35,5 milhões.

A empresa vencedora vai gerir as unidades do Ganha Tempo em Barra do Garças, Cáceres, Cuiabá (na região da grande Morada da Serra), Lucas do Rio Verde, Rondonópolis,

Sinop e Várzea Grande.

Quatro grupos participaram do certame. Em segundo lugar, ficou o Shopping Cidadão, seguido do Consórcio Ganha Tempo de MT. Já o consórcio MTM Ganha Tempo foi desclassificado.