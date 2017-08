DA REDAÇÃO



O delegado Flavio Stringueta, que se desculpou por conta de artigo polêmico

O delegado Flavio Stringueta pediu desculpas a promotores de Justiça que tenham se sentido ofendidos em razão de um artigo escrito por ele e publicado pelo MidiaNews, na última semana.

No artigo, Stringueta havia citado um suposto rateio de sobras do duodécimo: “Vocês sabem que o duodécimo (valor pago pelo Executivo para a instituição se manter), até pouco tempo atrás (uns três anos, segundo sei), quando sobrava era rateado entre os membros do Ministério Público (só os promotores, claro), enquanto o ético seria devolver para a sociedade?”.

O delegado disse que, após receber uma mensagem de uma colega promotora de Justiça, percebeu que estava usando as palavras de forma equivocada, atingindo, inclusive, pessoas pelas quais ele tem muita admiração.

“Eu comecei essas críticas depois que me senti atacado pelo atual Procurador Geral de Justiça, Dr. Mauro Curvo. Mas estou vendo que posso estar passando dos limites”, escreveu Stringueta.

“Portanto, quero pedir desculpas a todos os promotores de justiça que eu tenha atingido. Não foi pessoal, mas sei que machuquei muitos. Gostaria que me desculpassem, mas entenderei se não o fizerem. Deixarei o tempo curar as coisas”, completou o delegado.

Veja o comentário do delegado na íntegra:

“Meus amigos. Hoje mudarei o tom de minha postagem. Percebi que o caminho que eu vinha trilhando não estava adequado. E explico porque.

Ontem, recebi uma mensagem de uma antiga colega Promotora de Justiça, profissional de alto gabarito e pessoa que respeito e admiro muito. Ela me fez ver que eu, usando as palavras incorretas e talvez a forma errada, estava atingindo pessoas que eu estimo muito. E não é isso o que eu quero de mim. Não é assim que me enxergo.

Eu comecei essas críticas depois que me senti atacado pelo atual Procurador Geral de Justiça, Dr. Mauro Curvo. Mas estou vendo que posso estar passando dos limites.

Isso tudo foi concomitante com a descoberta de uma doença incurável, mas tratável, que está comigo, que está me impondo mudanças drásticas de hábitos, alimentação e muita indisposição. A sensação de fim é constante. Isso parece que mexeu com o meu psicológico mais do que eu estava preparado.

Não quero me esconder atrás de uma doença para justificar minhas atitudes, mas garanto que não faria o que fiz se fosse outra a situação.

Portanto, quero pedir desculpas a todos os promotores de justiça que eu tenha atingido. Não foi pessoal, mas sei que machuquei muitos. Gostaria que me desculpassem, mas entenderei se não o fizerem. Deixarei o tempo curar as coisas.

Não quero me ver piorando de meu mal (caso isso aconteça) e saber que pessoas não me querem bem, principalmente por atitudes minhas.

Obrigado dra (vou manter seu nome em segredo, pois não pedi permissão para revelar) por ter me chacoalhado ontem. Minha admiração e respeito só aumentaram.

Sairei das redes sociais por algum tempo, para me preservar e para me impedir de continuar magoando pessoas que eu gosto.

Eu não tenho nenhuma pretensão política. Não tenho motivos para ficar nessa exposição contra uma instituição que tem trazido à sociedade bons resultados.

Acho que levei muito a fundo uma frase de Martin Luther King que gosto muito: tenho mais medo do silêncio dos bons do que da ação dos ruins.

Eu não sou o "bom" da frase para tratar de qualquer dos assuntos a que me atrevi.