DA REDAÇÃO



O promotor de Justiça Roberto Turin, que revidou críticas da OAB-MT

O promotor de Justiça Roberto Turin, presidente da Associação Mato-grossense do Ministério Público (AMMP), classificou como “oportunista e demagógica” a nota de repúdio emitida pela OAB em Mato Grosso contra ele.

Na nota, a OAB-MT disse que Turin desvalorizou a classe de professores quando, em entrevista ao site Repórter MT, defendeu os “supersalários” pagos a membros do MPE e do Judiciário, e disse ser injusta a comparação dos subsídios recebidos por promotores aos dos professores.

Em resposta, Turin afirmou que a OAB não analisou corretamente a sua fala, se baseando “em interpretações e opiniões de outras pessoas”.

“Na verdade, nunca fiz qualquer comparação depreciativa com relação à categoria dos professores, não afirmei que os magistrados ou integrantes do Ministério Público são melhores ou devem ganhar mais que os professores. Disse apenas que a comparação salarial de carreiras diversas é injusta”.

Segundo Turin, a comparação é injusta porque muitos usam o fato de o salário dos professores ser, na maioria das vezes, baixo ou inadequado, para criticar os salários dos promotores de Justiça ou juízes.

“Professores ganham mal, são mal remunerados e promotores de Justiça ganham bem. Alguns chegam a me dizer que isto é imoral, criticando duramente a remuneração recebida pelos promotores de Justiça. Então nesse sentido eu afirmei que a comparação é injusta e é injusta para ambas as carreiras”.

Leia a íntegra do posicionamento do promotor Roberto Turin:

“Com a relação à ‘nota da OAB-MT’, em primeiro lugar é de todo lamentável que uma instituição que representa Advogados, venha a fazer nota repudiando uma fala minha baseando-se em interpretações e opiniões de outras pessoas. Não analisaram o teor da minha fala na reportagem e muito menos procuraram me ouvir a respeito.

Na verdade, nunca fiz qualquer comparação depreciativa com relação à categoria dos Professores, não afirmei que os Magistrados ou integrantes do Ministério Público são melhores ou devem ganhar mais que os Professores. Disse apenas que a comparação salarial de carreiras diversas é injusta. Fui Professor, durante mais de 12 anos. Sou, com muito orgulho, filho de uma Professora, normalista, que atuava na educação fundamental em escolas rurais e hoje é aposentada como Professora da rede pública, conheço muito bem as agruras do Magistério.

Disse apenas que a comparação é injusta porque muitos usam o fato de o salário dos Professores ser, na maioria das vezes, baixo ou inadequado, para criticar os salários dos Promotores de Justiça ou Juízes, ouço muito isso, Professores ganham mal, são mal remunerados e Promotores de Justiça ganham bem, alguns chegam a me dizer que isto é imoral, criticando duramente a remuneração recebida pelos Promotores de Justiça.

Então nesse sentido eu afirmei que a comparação é injusta e é injusta para ambas as carreiras. Tanto os Promotores de Justiça como os Professores podem e devem ganhar bem. Mas, o fato da remuneração dos Professores não ser a adequada, não pode servir de base para ataques contra a remuneração dos Promotores de Justiça. Por outro lado, busquei apenas ressaltar que a carreira do Ministério Público possui exigências e impõe a seus membros uma série de enfrentamentos que outras carreiras não possuem.

Enfrentamos o crime organizado, e a criminalidade como um todo, a corrupção, o poder político e econômico, atuando na defesa da criança e do adolescente, do idoso, do meio ambiente e da probidade administrativa. Enfim, os Profissionais do Ministério Público atuam na defesa dos interesses maiores e indisponíveis da sociedade. Um profissional com esta gama de atribuições e responsabilidades tem que ser muito bem remunerado, a sociedade precisa discutir essa remuneração e o valor desse Profissional, sem demagogia e populismo.

Ressalto que para manter um Ministério Público forte, atuante e independente precisamos exigir cada vez mais qualificação e produtividade destes Profissionais, mas também precisamos garantir a eles uma boa remuneração, benefícios e uma carreira atraente, sob pena de enfraquecermos a instituição naquilo que ela tem de melhor a qualidade e o compromisso de seus integrantes".

Por isso, entendo desnecessária, oportunista e demagógica a nota de repúdio da OAB. Quanto aos Professores saibam que ainda me sinto um de vocês e estou à disposição para todo e qualquer esclarecimento que entendam necessário”.