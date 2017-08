DA REDAÇÃO



A investigada Jocilene Assunção, que teria prometido "ajuda de cima"

O ex-funcionário da Faespe (Fundação de Apoio ao Ensino Superior Público Estadual), Hallan Gonçalves Freitas, que é delator do esquema investigado na Operação Convescote, citou uma situação um tanto quanto "enigmática" em sua confissão.

A operação apura suposto esquema que teria desviado mais de R$ 3 milhões dos cofres públicos, por meio de convênios firmados entre a Faespe e a Assembleia Legislativa,Tribunal de Contas do Estado (TCE), Secretaria de Estado de Infraestrutura e Prefeitura de Rondonópolis (212 km ao Sul de Cuiabá). A fundação, por sua vez, criava “empresas fantasmas” para simular a prestação de serviços.

Segundo Hallan, após ser preso ele orientou sua esposa a procurar a diretora da Faespe, Jocilene Assunção, para saber o que estava acontecendo. Jocilene é apontada como a líder do esquema juntamente com seu marido Marcos José da Silva, que atuava no Tribunal de Contas do Estado (TCE-MT).

Hallan afirmou que sua esposa recebeu a garantia de Jocilene de que não ficaria desamparada, pois viria uma "ajuda de cima". A diretora da Faespe, que está em prisão domiciliar, não revelou, todavia, quem iria ajudá-los.