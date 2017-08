DA REDAÇÃO



Em março deste ano, Taques visitou Pedrossian, em Campo Grande luto oficial de três dias pela morte do ex-governador Pedro Pedrossian, ocorrida na madrugada desta terça-feira (22), em Campo Grande (MS), aos 89 anos. O governador Pedro Taques registrou, em sua página no Facebook, que Pedrossian foi um estadista, que "governou Mato Grosso em um momento difícil da nossa história". O Governo de Mato Grosso decretoude três dias pela morte do ex-governador, ocorrida na madrugada desta terça-feira (22), em Campo Grande (MS), aos 89 anos. O governador Pedro Taques registrou, em sua página no, que Pedrossian foi um, que "governou Mato Grosso em um momento difícil da nossa história".

"Partiu hoje o Pedrossian. Tive a felicidade de visitá-lo, recentemente, em Campo Grande. (....) Nos deixou um grande legado. Com ele vai uma parte da história do nosso Estado. Cabe agora a nós, mato-grossenses, mantê-la sempre viva", diz Taques, em seu post. "Pedro Pedrossian teve um papel importante para que houvesse apenas uma divisão territorial, e não uma divisão de povos", completou.

O Pleno do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT) aprovou Moção de Pesar pelo falecimento de Pedrossian. E a Prefeitura de Cuiabá decretou luto oficial de três dias.

Pedro Pedrossian nasceu em Miranda (MS), em 1928. Formado em engenharia civil pela Universidade Presbiteriana Mackenzie de São Paulo, também atuou na área política. Foi governador de Mato Grosso no período de 1966 a 1971, antes da divisão do Estado. Eleito senador em 1978, renunciou ao cargo para em 1980 assumir o cargo de governador nomeado do Estado de Mato Grosso do Sul. Em março de 1991, voltou ao cargo de governador sul-mato-grossense, onde permaneceu até janeiro de 1995.

Foi condecorado com a medalha do Pacificador, do Exército Brasileiro, e com a Ordem do Mérito Aeronáutico. Em suas gestões, foram criadas a Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), em Cuiabá; a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), em Dourados, e a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), em Campo Grande.

