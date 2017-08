DA REDAÇÃO



José Medeiros foi convidado por Álvaro Dias para trocar o PSD pelo Podemos

O senador José Medeiros está deixando o PSD e entrando no Podemos (Pode) - nova denominação do Partido Trabalhista Nacional (PTN). Ao MidiaNews, o parlamentar "floreou" a sua mudança de rota, citando a possibilidade de disputar nada menos do que o Palácio Paiaguás, numa eventual disputa com o governador Pedro Taques (PSDB).

Medeiros ficou sem espaço no PSD, que é comandado pelo ministro da Ciência, Gilberto Kassab. No Podemos, ele surge com opção para disputar a "reeleição" ao Senado. Pelo menos é esse o projeto defendido pelo senador paranaense Álvaro Dias (PR), pré-candidato à Presidência da República, que convidou o político mato-grossense a mudar de partido.

Na verdade, ao longo de quase 20 anos de militância política, o policial rodoviário federal José Medeiros, de Rondonópolis (212 km ao Sul de Cuiabá), nunca ganhou uma eleição. Ele foi candidato a deputado federal pelo PPS, em 2006, mas não se elegeu. Em 2010, surgiu como primeiro suplente de senador na chapa de Pedro Taques. Em 2014, com a eleição do tucano para o Governo de Mato Grosso, ganhou a vaga no Senado.

Em tempo: o maior feito do Podemos - ainda como PTN - ocorreu em 1960: elegeu Jânio Quadros presidente da República.