DA REDAÇÃO



Sorriso é reconhecido como o maior produtor individual de soja do mundo Sorriso (420 km ao Norte de Cuiabá) como a Capital Estadual do Agronegócio e da Soja. O projeto é de autoria do deputado estadual José Domingos Fraga (PSD), que já foi prefeito do Município três vezes. O governador Pedro Taques (PSDB) sancionou, nesta semana, projeto de lei que oficializa a cidade de(420 km ao Norte de Cuiabá) como a. O projeto é de autoria do deputado estadual(PSD), que já foi prefeito do Município três vezes.

Da produção nacional de grãos - de cerca de 210 milhões de toneladas, em uma área de 58,4 milhões de hectares -, Mato Grosso responde por grande parte deste montante. Sete dos dez municípios com maior valor de produção de soja no Brasil são mato-grossenses. O destaque fica para Sorriso, maior produtor de soja e milho do país, que também possui o maior valor de produção em ambas as culturas, o que lhe garante faturamento bruto da atividade rural estimado em R$ 2,5 bilhões.

Segundo o IBGE, a população estimada de Sorriso é de 82.792 habitantes em 2016. A cidade, na verdade, sempre foi reconhecida como a Capital Nacional do Agronegócio e maior produtor individual de soja do mundo.