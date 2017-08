DA REDAÇÃO



O prefeito de Porto Esperidião, Martins Dias de Oliveira

Ignorando a crise que atinge o Estado, a Prefeitura de Porto Espiridião vai pagar R$ 135 mil para a cantora sertaneja Naiara Azevedo se apresentar na cidade, durante o 19º Festival de Pesca, que acontece em setembro.

A contratação, autorizada pelo prefeito Martins Dias de Oliveira, se deu com inexigibilidade de licitação, conforme publicado no Diário de Contas do Estado desta terça-feira (22).

A apresentação da cantora será no dia 16 de setembro.