DA REDAÇÃO



Bezerra, Valtenir e Galli: alvos do MPF no escândalo da "Farra das Passagens"

Oito anos depois da revelação da farra das passagens pelo site Congresso em Foco, o MPF se prepara para ir à Justiça cobrar R$ 50 milhões de mais de 500 políticos. A relação inclui o chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha (PMDB), o ministro da Saúde, Ricardo Barros (PP), e outros cinco do Governo Michel Temer, além dos presidentes do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), e da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), ministros do TCU e governadores.

De Mato Grosso, estão na relação os deputados federal Carlos Bezerra (PMDB), Victório Galli (PSC) e Valtenir Pereira. Veja AQUI a relação.

Segundo o MPF, a intenção é processar todas as 558 pessoas da relação, que gastaram 76 mil bilhetes aéreos irregularmente. Desses, 1.606 eram para o exterior. Mas, antes é preciso atualizar os valores, excluir eventuais políticos falecidos e passar a abrir ações na Justiça até concluir tudo em menos de um ano.

Eles terão que ressarcir aos cofres públicos pelo uso de passagens aéreas pagas com dinheiro público, mas que serviram para fins privados, como viagens ao exterior, passeios com a família, cessão para eleitores ou outras pessoas sem vinculação ao mandato. Serão também alvos de ações de improbidade administrativa.