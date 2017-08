DA REDAÇÃO



Editora Globo: desrespeito e má vontade

A Editora Globo, ao que parece, tomou gosto em tratar seus assinantes como idiotas. É o que relatou um deles à coluna.

Após não cumprir o contrato de uma assinatura da revista Época, que chega à casa do assinante com uma semana de atraso, a Editora Globo insiste em dificultar o cancelamento do contrato.

Os telefones indicados para esse tipo de opção submetem os assinantes a mais de uma hora de espera, com atendentes transferindo a ligação para vários "setores". Em seguida, quase sempre, a ligação "cai", caracterizando uma clara manobra para não perder assinantes.

A opção de fazer o cancelamento pelo site da editora também é uma piada de mau gosto.

O ideal seria a Editora Globo, que está em crise e é do mesmo grupo da Rede Globo, tratar seus assinantes com decência, respeitando sua vontade de cancelar um contrato ruim.