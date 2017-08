Tribunal Regional do Trabalho em Mato Grosso (TRT-MT)) também está na mira do TCU

O caso do juiz Mirko Gianotte, de Sinop (500 km ao Norte de Cuiabá), que recebeu mais de R$ 500 mil de salário em julho passado, ainda rende no meio jurídico. Depois do STF, que determinou que o CNJ acompanhe online os orçamentos dos tribunais de Justiça, agora é a vez do Tribunal de Contas da União (TCU) "se ligar" em possíveis excessos no pagamento de salários, no âmbito da Justiça do Trabalho.

O ministro Bruno Dantas, do TCU, por exemplo, determinou, nesta semana, que a Secretaria de Controle externo do tribunal examine a regularidade e o alcance do pagamento de gratificação, pela Justiça Federal e do Trabalho, aos juízes que acumulam mais de uma vara e analisam mais de 1,5 mil processos.

A medida poderá beneficiar irrestritamente 567 magistrados, podendo elevar os vencimentos de cada um em até R$ 9,1 mil, o que representa um impacto de mais de R$ 5 milhões na folha de pagamento do tribunais de Justiça do Trabalho.

Em Mato Grosso, o TRT é composto por oito desembargadores.

