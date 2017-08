DA REDAÇÃO



A sede do Tribunal de Contas do Estado (TCE), no Centro Político e Administrativo

O Tribunal de Contas do Estado (TCE) e os conselheiros Sérgio Ricardo e José Carlos Novelli divulgaram nota, no final da manhã desta quinta-feira (24), negando que tenha havido cobrança de propina do ex-governador Silval Barbosa (PMDB).

Em sua delação premiada, Silval relatou pedidos de até R$ 53 milhões feitos por integrantes do TCE.

Em sua nota, Novelli disse que a suspensão das licitações do programa MT Integrado se deu a partir de uma representação proposta por auditores do órgão. E que jamais relatou qualquer processo do programa de asfaltamento.

Já a nota do TCE informa que, em 2013, houve suspensão de diversos editais de licitação, em razão de fiscalizações terem detectado “inúmeras falhas que precisavam ser corrigidas antes mesmo de as obras serem iniciadas”.

Sérgio Ricardo considerou as declarações de Silval “mentirosas e insanas, motivadas pelo desejo de deixar a cadeia depois de dois anos preso e prejudicar aqueles que de alguma forma atrapalharam o seu esquema criminoso”.

“Com relação ao MT Integrado, Sérgio Ricardo nunca esteve reunido com o ex-governador para tratar desse assunto. O que ocorreu é que, em 20 de março de 2013, Sérgio Ricardo determinou a suspensão de 14 editais de concorrência que somavam 573 milhões de reais, em razão de superfaturamento de R$ 50 milhões identificados pela auditoria do TCE”, afirmou.