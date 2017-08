DA REDAÇÃO



O ministro da Agricultura, Blairo Maggi

No anexo de sua delação premiada – onde fala sobre propinas em obras de infraestrutura em Mato Grosso -, o ex-governador Silval Barbosa (PMDB) disse que o esquema começou na administração de seu antecessor, Blairo Maggi (PP), hoje ministro da Agricultura.

As informações foram divulgadas nesta quinta-feira (24) pelo MTTV 1ª Edição, da TV Centro América.

Conforme a reportagem, Silval confessou que parte do dinheiro pago às construtoras que integraram o Programa MT Integrado, entre 2012 e 2014, “retornou” para políticos e até membros do Tribunal de Contas do Estado (TCE-MT).

Ainda segundo o ex-governador, o esquema seria antigo e que também teria sido posto em prática no Governo de Blairo Maggi, com participação de Luiz Antônio Pagot, que foi secretário de Infraestrutura.

Em nota, Blairo Maggi disse que nada tem a declarar sobre a delação de Silval “porque o MT Integrado foi criado em 2013", durante a gestão do peemedebista.

Silval foi vice de Maggi no segundo mandato do atual ministro, entre os anos de 2007 e 2010.