DA REDAÇÃO



Antônio Joaquim se filiará ao PTB, no próximo dia 9

O conselheiro afastado do Tribunal de Contas do Estado, Antônio Joaquim, se filiará ao PTB em um evento no Hotel Fazenda Mato Grosso, marcado para o próximo dia 8 de novembro, às 19h30.

O ato contará com a presença do presidente nacional da sigla, o ex-deputado federal Roberto Jeferson, estrela da sigla, mas também conhecido por participar do chamado escândalo do Mensalão.

Antônio Joaquim, que já pediu aposentadoria do TCE, anunciou na última semana sua pré-campanha ao Governo do Estado. Até maio de 2018, ele deverá percorrer municípios e acentuar conversas com líderes políticos, a fim de viabilizar a candidatura.

Ele disse que a ideia é construir uma “nova força política” em Mato Grosso.

Tão logo anunciou seu projeto, Antônio Joaquim disparou críticas ao governador Pedro Taques (PSDB), que, segundo ele, sairá do Executivo “menor do que entrou”, já que “não tem competência”: “O Estado não merece essa falta de planejamento, de gestão e eficiência”, disse.