Governador revelou que apoiará candidatura de Perillo à presidência nacional do PSDB

O governador Pedro Taques (PSDB) defende que o governador Marconi Perillo (GO) seja eleito novo presidente nacional do PSDB.

O chefe do Executivo de Mato Grosso afirmou que manifestará apoio ao correligionário durante evento da executiva nacional.

De acordo com Taques, o nome de Perillo é uma alternativa ao senador Aécio Neves (MG), que chegou a ser afastado de suas funções em razão de ser acusado de ter recebido propina do grupo JBS.

A eleição do novo presidente nacional do PSDB deve ocorrer nos próximos meses. A expectativa é de que Aécio Neves seja destituído do cargo o quanto antes, para evitar ainda mais danos à imagem do partido.