DA REDAÇÃO



Morreu na madrugada desta terça-feira (24), em Cuiabá, o jornalista Gonçalo José Fernandes, que era conhecido como Gê Fernandes. Ele tinha 72 anos.

Ele estava internado, desde a semana passada, no Hospital Jardim Cuiabá, em decorrência de uma embolia pulmonar e trombose.

Gê Fernandes foi um dos principais nomes da imprensa cuiabana. Entre outras atividades, atuou como editor do jornal Diário de Cuiabá e de O Estado de Mato Grosso (ja extinto), além de ter sido o fundador do Jornal do Ônibus. Foi ainda correspondente das revistas Placar e Exame, da Editora Abril.

Trabalhou também nas assessorias de imprensa da Prefeitura de Cuiabá e do Governo, tendo sido secretário de Comunicação do Estado.

O velório será realizado a partir das 12h, na Capela Jardins. A família não divulgou o horario e nem o local do sepultamento.