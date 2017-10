DA REDAÇÃO



Segunda mais indústria de carne do País, a Marfrig planeja crescer em Mato Grosso

Um levantamento da revista Exame revela que a prisão dos irmãos Joesley e Wesley Batista, sob a acusação de utilizar informações privilegiadas sobre sua delação para operar no mercado financeiro, provocou uma retração na JBS, com reflexos na estrutura que o grupo tem em várias partes do Brasil - inclusive, em Mato Grosso.

Conforme a publicação, os concorrentes se aproveitaram dessa retração para reativar frigoríficos. Um deles é a Marfrig Global Foods, a segunda maior indústria de carne bovina do Brasil, que, recentemente, reabriu a unidade de Nova Xavantina (645 km a Nordeste de Cuiabá). O Minerva tratou de reativar a unidade de Mirassol D'Oeste (a 300 km da Capital).

Na semana passada, segundo o jornal Valor Econômico, a Marfrig fechou acordo para arrendar o frigorífico Arantes Alimentos, que está em recuperação judicial, em Pontes e Lacerda (448 km a Oeste de Cuiabá). A capacidade diária de abates é de 800 cabeças – mais de 15 mil bovinos por mês.

No auge, o Grupo JBS em Mato Grosso teve 16 plantas frigoríficas, abatia 13 mil cabeças por dia e empregava 15 mil funcionários de forma direta e cerca de 60 mil de forma indireta.