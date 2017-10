DA REDAÇÃO



O advogado Marcelo Leonardo, que foi contratado pelo ministro da Agricultura, Blairo Maggi

Ministro da Agricultura, Blairo Maggi (PP) anunciou a contratação do advogado Marcelo Leonardo para atuar em sua defesa, perante o Supremo Tribunal Federal (STF), no processo em que é acusado de receber R$ 12 milhões de propina da empreiteira Odebrecht.

Ex-presidente da seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em Minas Gerais, o criminalista Marcelo Leonardo também faz a defesa do publicitário Marcos Valério, enrolado no tristemente famoso Mensalão, esquema de pagamento de propina a parlamentares para garantir a governabilidade da gestão Lula.

O inquérito contra Maggi foi aberto, no começo deste ano, a pedido do então procurador-geral da República, Rodrigo Janot, com base em denúncias de executivos da Odebrecht. Os R$ 12 milhões supostamento pagos ao republicano garantiriam a liberação de um crédito de R$ 50 milhões, que a empresa tinha com o Governo de Mato Grosso, referente a obras rodoviárias, na gestão de Maggi.

A propina teria bancado despesas da campanha de 2006, quando o hoje ministro se reelegeu ao Palácio Paiaguás.