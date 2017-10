DA REDAÇÃO



O vereador Marcrean dos Santos, que teve recurso negado

O juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, da 55ª Zona Eleitoral de Cuiabá, negou recurso do vereador Marcrean dos Santos (PRTB) e manteve a sentença que cassou o mandato do parlamentar e o de seus suplentes, no mês passado.

A decisão é da última segunda-feira (23), mas o vereador ainda continua exercendo o mandato, enquanto a cassação não for confirmada pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.

Marcrean e mais nove candidatos ficaram inelegíveis por oito anos, em razão da constatação de fraude na composição da lista partidária da coligação, no que se refere ao percentual mínimo de 30% de mulheres.

No recurso, o político alegou que houve contradição nos depoimentos das testemunhas, que embasaram a condenação. O magistrado, porém, discordou.

“No caso, houve ampla controvérsia e o devido pronunciamento judicial sobre o fato, o que a parte embargante não concorda é com o juízo de valor realizado, tanto que as alegações suscitadas demonstraram apenas inconformismo ou a intenção de revolver fatos e os fundamentos da decisão”, decidiu o juiz.