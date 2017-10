DA REDAÇÃO



Maggi e Padilha: ministros não combinaram discurso sobre portaria do trabalho escravo

Em entrevista veiculada pelo "Jornal Nacional", na terça-feira (24), os ministros Eliseu Padilha (Casa Civil) e Blairo Maggi (Agricultura) "divergiram" sobre a polêmica portaria que mexeu na fiscalização do trabalho escravo, que configurou um agrado à bancada ruralista (200 deputados) e se tornou uma pedra no sapato do presidente Michel Temer (PMDB).

“A bancada ruralista não teve absolutamente nada que ver com a portaria, com a portaria que foi gestada, foi feita lá no Ministério do Trabalho. Com relação a essa portaria, por orientação do presidente Michel Temer, nós estamos tendo uma reavaliação. Ainda não sei exatamente em que ponto, mas deveremos ter uma retificação”, afirmou Padilha, que negou a barganha antes da votação da segunda denúncia de corrupção contra o presidente.

Só que, na semana passada, no dia seguinte à publicação da medida, Blairo Maggi disse o contrário e admitiu a negociação com os ruralistas. “Nesse momento, um momento político diferente, o presidente resolveu atender esse pleito antigo da classe produtora e, obviamente, nós estamos trabalhando num momento de política muito diferente. Temos um momento confuso e a classe produtora resolveu levar essa reivindicação ao presidente e ele atendeu. E nós só temos a comemorar isso”, disse o ministro da Agricultura.

Leia mais AQUI.