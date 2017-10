DA REDAÇÃO



O presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Rui Ramos

O Tribunal de Justiça divulgou nota, na tarde desta quarta-feira (25), negando que irá colocar em votação um pedido de intervenção federal no Governo, por conta do atraso no repasse do duodécimo.

Na semana passada, o presidente do TJ, Rui Ramos, enviou uma notificação ao governador Pedro Taques, dando prazo de 48 horas, a partir da notificação, para o pagamento do repasse.

Nesta quarta-feira, correu o boato de que o TJ iria colocar em votação o pedido de intervenção, em razão do não pagamento.

“O TJ informa que a notificação feita ao senhor governador tem prazo de manifestação até o dia de hoje. Não há nesse tribunal nenhum encaminhamento ao Tribunal Pleno para apreciação de intervenção federal no Estado de Mato Grosso. Aguarda-se institucionalmente a resposta do senhor governador”, afirmou o TJ, por meio de nota.

Uma fonte do TJ afirmou que Ramos e Taques devem se reunir nesta quinta-feira (26).