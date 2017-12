DA REDAÇÃO



UFMT: levantamento do MEC recomenda descredenciamento de mestrado de Engenharia

A Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) está entre as instituições que têm os piores cursos de mestrado e doutorado no Brasil, de acordo com o resultado final da Avaliação Quadrienal 2017 da Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior).

Com base no levantamento, o Conselho Técnico-Científico da Educação Superior (CTC-ES), do Ministério da Educação (MEC) recomendou o descredenciamento de mestrado dos cursos de Engenharia de Edificações e Engenharia Ambiental.

As notas das instituições acadêmicas para programas de pós-graduação profissional e stricto sensu foram divulgadas nesta semana. Os índices variam de 1 a 7. Notas 1 e 2 são insuficientes e resultam no descredenciamento do curso.

Os dois cursos da UFMT receberam nota 2.

