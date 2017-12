DA REDAÇÃO



O defensor público Márcio Dorilêo: situação precária

O subdefensor público geral Márcio Dorilêo afirma que a situação do órgão ficou precária com os atrasos de repasses por parte do Governo do Estado.

“A situação é precária. Nós estamos apelando para a sensibilidade do governador para que priorize os repasses à Defensoria Pública. É a mais combalida das instituições”, afirmou o defensor, que já foi secretário estadual de Justiça e Direitos Humanos, no Governo Pedro Taques.

Segundo Dorilêo, os atrasos afetam diretamente o custeio e ate a folha de pagamento.