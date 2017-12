DA REDAÇÃO



O deputado federal Valtenir Pereira, presidente do PSB em Mato Grosso

Com o fim das doações empresariais, o presidente do PSB em Mato Grosso, deputado federal Valtenir Pereira, viu no chamado “dízimo” uma possibilidade de engordar os cofres do partido em ano eleitoral.

Ele cobra que dissidentes da legenda paguem R$ 230 mil em dízimos atrasados, antes de obterem a liberação para procurar outra sigla.

Pelo estatuto do PSB, todo detentor de mandato precisa pagar 10% sobre seus vencimentos brutos.

A maioria dos partidos tem regra semelhante e muita gente não paga. Só que, em tempos bicudos, o PSB resolveu apertar os devedores.