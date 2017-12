DA REDAÇÃO



A Faespe está sendo investigada pela Operação Convescote

A Unemat e a Prefeitura de Colider (650 km ao Norte de Cuiabá) assinaram um termo de colaboração com a enrolada Faespe (Fundação de Apoio ao Ensino Superior Público Estadual).

A Faespe é investigada pela Operação Convescote, que apurou suposto desvio de recursos por meio de convênios firmados com órgãos públicos.

O termo de colaboração propõe a “conjugação de esforços no sentido de cooperação, o desenvolvimento da Educação e Cultura no município de Colíder e região, mediante a implantação e execução do Curso de Ciências Biológicas, vinculado ao Campus do Vale do Teles Pires”.