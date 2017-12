DA REDAÇÃO



Pedro Taques: novo secretário de Fazenda terá perfil técnico

O governador Pedro Taques (PSDB) vai sair em férias no próximo dia 27. Mas, antes de entregar o comando do Palácio Paiaguás ao vice-governador Carlos Fávaro (PSD), ele deve definir o substituto de Gustavo Oliveira na Secretaria de Fazenda (Sefaz).

Nos meios políticos, é possível que Taques mantenha o critério para a escolha do novo guardião do cofre do Estado: deve ser um executivo com origem na iniciativa privada. A escolha de um político estaria descartada.

Em três anos de gestão, Taques teve três secretários de Fazenda: Paulo Brustolin, Seneri Paludo e Gustavo Oliveira.