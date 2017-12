DA REDAÇÃO



Governador Pedro Taques e a mãe, Dona Eda

O governador Pedro Taques (PSDB) tem tido uma presença constante em ações sociais do Executivo: sua mãe, a professora aposentada Eda Gonçalves Taques.

Nova coordenadora do Núcleo de Ações Voluntárias do Estado de Mato Grosso (NAV), após a saída de sua ex-nora Samira Martins, Dona Eda tem participado ativamente das ações do setor.

Nos eventos em que se encontram, o governador sempre costuma brincar publicamente com a mãe. “Eu canso de falar para ela ir dormir, mas ela sempre fica acordada até as 2h da manhã e, no dia seguinte, acorda cedo”, disse Taques, na última quinta-feira (21), durante entrega de cartões do programa “Pró Família”, em Cuiabá.

Bem-humorada, Dona Eda, cuja função no NAV não é remunerada, tornou-se uma figura querida por membros do Núcleo de Ações Voluntárias.