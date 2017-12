DA REDAÇÃO



O empresário Júnior Macgnan e o secretário de Educação de Mato Grosso, Marco Marrafon, foram selecionados para integrar o programa RenovaBR, cujo foco é a formação de novas lideranças “comprometidas com o bem comum e mobilizadas pela renovação política”.

Segundo a equipe do RenovaBR, a escolha foi feita após um longo processo seletivo com mais de quatro mil inscrições, análises de vídeos, realização de entrevistas e bancas presenciais com pessoas de todo o país. “Selecionamos pessoas éticas, resilientes”, diz o site do programa.

Macagnan e Marrafon irão passar por uma formação e receberão bolsas de estudos. O programa envolverá conhecimentos de campanha, comunicação, autoconhecimento e desafios do Brasil.

Em sua página, o Renova BR informa que o programa foi criado com o propósito de acelerar novas lideranças e viabilizar o acesso do cidadão ao Congresso Nacional. A opção do programa é por nomes dispostos a disputar uma vaga de deputado federal, nas eleições de 2018.