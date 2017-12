DA REDAÇÃO



O artista plástico Nilson Pimenta, que morreu no sábado, aos 60 anos

Vítima de um infarto fulminante, morreu em Cuiabá, no sábado (23), o artista plástico Nilson Pimenta. Ele tinha 60 anos.

Nascido em Caravelas (BA), Nilson adotou Mato Grosso - especialmente a Capital, onde teve uma importante atuação como orientador do Ateliê Livre do Museu de Arte e Cultura Popular, da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), criado por Aline Figueiredo e Humberto Espíndola.

Foi reconhecido dentro e fora do Brasil como um artista naif de grande importância. Naif é a arte da espontaneidade, da criatividade autêntica, do fazer artístico sem escola nem orientação. O termo foi utilizado, pela primeira vez, na virada do século XIX, para identificar a obra de Henri Rousseau, pintor francês autodidata.

Nilson Pimenta chegou em Mato Grosso aos seis anos. Era servidor da da UFMT. O artista já participou de várias exposições coletivas e individuais, nos mais importantes museus e galerias do Brasil e do exterior.