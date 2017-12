DA REDAÇÃO



O conselheiro interino do Tribunal de Contas do Estado, Luiz Henrique Lima

O Tribunal de Contas do Estado emitiu um alerta à prefeita Lucimar Campos (DEM) por desrespeito ao prazo para encaminhar ao órgão o relatório resumido da execução orçamentária bimestral.

Segundo o conselheiro interino Luiz Henrique Lima, a comprovação relativa ao relatório dos gastos do terceiro bimestre chegou ao TCE fora do prazo.

O alerta é um dispositivo previsto no Regimento Interno do TCE, que obriga o gestor a resolver as pendências.