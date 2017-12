DA REDAÇÃO



Max Russi e Wilson Santos: deputados licenciados devem disputar a reeleição na AL

O governador Pedro Taques (PSDB) deve anunciar, nesta semana, os novos nomes para o secretariado e autarquias. Ele entra em férias e também deve revelar os novos presidentes do Detran e da Empresa Mato-grossense de Tecnologia da Informação (MTI, antigo Cepromat).

Quando voltar das férias, Taques terá outro problema para resolver, no contexto do staff do Palácio Paiaguás: os secretários Max Russi (PSB), da Casa Civil, e Wilson Santos (PSDB), de Cidades, deverão deixar os cargos.

Deputados licenciados, WS e Russi terão que se desincompatibilizar até abril. Esse mês é o prazo final para que candidatos a cargos eletivos deixem suas funções no Serviço Público. Os dois devem disputar a reeleição à Assembleia Legislativa.