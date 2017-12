DA REDAÇÃO



Gilmar Mendes: reportagem revela ligações de ministro do STF com o Poder

Gilmar Mendes é um ministro de perfil “garantista”, que prefere não enviar pessoas para a prisão. Nos últimos dias, no entanto, sua postura foi além do garantismo, para adentrar o terreno do “abolicionismo”, que consiste não só em não prender, como em libertar quem for possível da cadeia ou de investigações e denúncias.

A observação é da revista Época, em uma reportagem que aponta os "estragos" que teriam sido causados à Operação Lava Jato pelo ministro mato-grossense. "É notória sua postura contrária à Lava Jato e, principalmente, ao ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot", diz a publicação.

Segundo a revista, na semana passada, um grupo de oração foi escalado para agradecer a Deus o habeas corpus concedido ao ex-governador do Rio de Janeiro, Anthony Garotinho. "A reza era endereçada a Deus no Céu e na Terra ao ministro Gilmar Mendes, que proferiu a decisão logo no primeiro dia de seu plantão, durante o recesso do Judiciário", diz a reportagem.

