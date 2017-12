DA REDAÇÃO



O ex-secretário de Estado de Fazenda, Gustavo de Oliveira

O governador Pedro Taques (PSDB) oficializou a exoneração de Gustavo de Oliveira do cargo de secretário de Estado de Fazenda.

A exoneração foi publicada no Diário Oficial do Estado com data de 26 de dezembro.

Oliveira deixa a Pasta para voltar à iniciativa privada. Ela também pretende se candidatar a presidente da Fiemt em 2018.

A mesma edição do DOE traz ainda a nomeação de Vinicius Saragiotto como interino no cargo.