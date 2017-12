DA REDAÇÃO



Mauro Mendes e Blairo Maggi: ex-prefeito seria opção na chapa de ministro, na disputa pela reeleição, segundo França

Apresentador do programa “Resumo do Dia”, na TV Brasil Oeste, o ex-prefeito Roberto França fez, na terça-feira (26), uma análise do quadro político de Mato Grosso, a pouco menos de um ano das eleições, e sugeriu que o também ex-prefeito da Capital, Mauro Mendes (PSB), estudaria alternativas para entrar na disputa.

Segundo RF, o socialista teria duas opções: ser primeiro suplente na chapa em que o ministro da Agricultura, senador licenciado Blairo Maggi (PP), deve tentar a reeleição; e ser vice do governador Pedro Taques, na chapa em que o tucano deve também disputar a eleição.

Nesse contexto, Mauro Mendes, segundo o apresentador, só lucraria em termos de dividendos eleitorais: Maggi voltaria ao ministério após a eleição, abrindo espaço para o ex-prefeito virar senador; e reeleito, Taques deixaria o Palácio Paiaguás em 2020 para disputar o Senado, e Mendes assumiria o Governo do Estado.

Mauro Mendes tem evitado comentar o processo eleitoral de 2018. Seu nome tem sido constantemente cotado para disputar o Paiaguás. De qualquer forma, o ex-prefeito ainda não formou convicção sobre encarar a disputa (leia mais AQUI).