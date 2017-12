DA REDAÇÃO



Um "galpão" foi construído para proteger a estrutura, depois que parte do imóvel foi destruída pela chuva

A Prefeitura de Cuiabá e a empresa X Nova Fronteira – vencedora da licitação, em 2016 – correm contra o tempo para recuperar um dos principais ícones do Patrimônio Histórico de Cuiabá – a Casa de Bem-Bem.

A estrutura do imóvel, localizado na Rua Barão de Melgaço, no Centro Histórico, foi danificada por um temporal, no começo de dezembro. O casarão já estava deteriorado pelo abandono, conforme o MidiaNews informou.

A retomada das obras ocorreu após ajustes em procedimentos administrativos de um convênio, em comum acordo com a empresa responsável pela obra, com a intervenção da Procuradoria Geral do Município.

Um galpão foi construído para proteger o que restou do imóvel. O processo de recuperação será lento.

Para o arquiteto José Antonio Lemos, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso (CAU-MT), não houve o cuidado necessário com “uma pérola da cultura mato-grossense, uma joia a ser conservada e reverenciada com carinho”, na medida em que destelharam a casa em pleno período de chuva.

No começo de dezembro, um temporal destruiu as paredes frontais da Casa de Bem-Bem: