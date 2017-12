DA REDAÇÃO



O secretário adjunto de Turismo, Luis Carlos Nigro

O governador Pedro Taques renomeou o empresário Luis Carlos Nigro no cargo de secretário adjunto de Turismo, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec).

Ele havia sido “exonerado temporariamente” do cargo, no dia 18 de dezembro, para concorrer ao cargo de presidente do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Mato Grosso. Ele foi eleito.

Desta forma, Nigro esteve exonerado do Governo pelo prazo de nove dias, já que a nomeação é do dia 27.

Com a renomeação de Nigro, a presidência do sindicato será ocupada pelo empresário Francisco Chaves, proprietário do restaurante Confrade.