Deputado Jajah Neves: R$ 460 mil para um documentário sobre soja em MT

Uma emenda parlamentar de autoria do deputado estadual Jajah Neves (PSDB), no montante de R$ 460 mil, vai bancar a realização de um documentário sobre a soja em Mato Grosso.

Conforme ato de fomento publicado no Diário Oficial que circula nesta quinta-feira (28), o convênio é firmado entre a Secretaria de Estado de Cultura e a Associação Mato-grossense de Inclusão Sociocultural (Amiscim).

O ato é um dos últimos assinados pelo maestro Leandro Carvalho, no comando na Secretaria de Cultura. O documentário será um vídeo, com tempo estimado de uma hora, “contando a trajetória e a evolução histórica da cultura/produção de soja no Estado de Mato Grosso”.

Com tantas demandas mais importantes no Estado é, no mínimo, questionável esse tipo de destinação de dinheiro público.