DA REDAÇÃO



Marafon, Duarte e Evangelista: futuras baixas no staff de Taques, em 2018

Pelo menos mais três secretários de Estado devem deixar o staff do governador Pedro Taques (PSDB), no primeiro semestre do ano que vem. São eles: Suelme Evangelista, da Agricultura; Marco Marrafon, da Educação; e Marcelo Duarte, da Infraestrutura e Logística.

A exemplo de Max Russi (Casa Civil) e Wilson Santos (Cidades), os três deverão deixar os respectivos cargos no fim de março de 2018, prazo final estabelecido pela Justiça Federal para desincompatibilização de quem ocupa função pública e pretende disputar as eleições.

Marco Marrafon deve ser candidato a uma vaga na Câmara Federal pelo PPS, legenda na qual deve se filiar nos próximos dias. Marcelo Duarte tem seu nome cotado pata a disputa política, mas não revela qual cargo. E Suelme Evangelista já sinalizou que seu projeto eleitoral visa a uma vaga na Assembleia Legislativa – em princípio, pelo PSB.